ucciso-un-20enne-armato-che-cercava-di-entrare-a-mar-a-lago

Roma, 22 feb. (askanews) – Il secret service statunitense afferma che i loro agenti hanno sparato e ucciso un uomo sulla ventina dopo che aveva tentato di entrare illegalmente nel perimetro di sicurezza del resort Mar-a-Lago del presidente Donald Trump a West Palm Beach, in Florida. Trump si trova attualmente a Washington. Il nome della persona colpita non è stato reso noto. Secondo il secret service, l’uomo è stato “sorpreso all’ingresso Nord della proprietà di Mar-a-Lago mentre portava con sé quello che sembrava essere un fucile da caccia e una tanica di carburante”.