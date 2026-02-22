domenica, 22 Febbraio , 26
Ucciso un 20enne che era entrato nella villa di Trump a Mar-a-Lago. Lui era a Washington

Redazione-web
ROMA – Il Servizio di sicurezza della Casa Bianca ha ucciso a colpi di arma da fuoco un uomo che ha tentato di intrufolarsi in un’area protetta nel resort “Mar-a-Lago” a Palm Beach, in Florida, residenza privata di Donald Trump. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali. Il giovane, a cui il servizio segreto ha sparato uccidendolo, aveva provato a intrufolarsi in un’area protetta del resort e sembrava aver con sè un fucile e una tanica di carburante. Si trovava vicino al cancello nord. Il presidente Donald Trump non si trovava in Florida ma a Washington.

Al momento l’identità del giovane , che ha poco più di 20 anni, non è ancora stata resa pubblica. Sui social, il Secret Service spiega che quando è stato colpito l’intruso aveva “in mano quello che sembrava essere un fucile da caccia e una tanica di carburante”. Nel conflitto a fuoco con l’uomo sarebbe rimasto coinvolto anche un agente dell’ufficio dello sceriffo della contea, ma non ci sono stati feriti tra gli agenti.

“L’incidente, compreso il background dell’individuo, le sue azioni, potenziale movente e il ricorso alla forza sono oggetto di indagini da parte dell’Fbi, del Secret Service e dell’ufficio dello sceriffo di Palm Beach”, conclude la dichiarazione che sottolinea che “al momento dell’incidente nessuna delle persone protette dal Secret Service erano presenti” a Mar-a-Lago, riferendosi quindi al presidente e ai suoi familiari. Questo fine settimana Trump è rimasto a Washington.
