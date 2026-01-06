martedì, 6 Gennaio , 26

Ucraina, a Parigi il vertice dei Volenterosi: ci sarà anche Giorgia Meloni

ROMA – È in programma oggi a Parigi un nuovo vertice dei ‘Volenterosi’ per delineare un quadro più definito sulle future garanzie di sicurezza per l’Ucraina nell’ambito di una proposta per il cessate il fuoco. Presieduta da Macron, alla riunione sono attesi 27 capi di Stato e di governo e i rappresentanti di 35 paesi. Secondo quanto riportato dai media, ci sarà anche Giorgia Meloni. Per l’America saranno presenti Steve Witkoff e Jared Kushner.

“Ci stiamo preparando per gli incontri in Europa questa settimana- ha fatto sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky-. Naturalmente, siamo anche in costante comunicazione con la squadra del Presidente degli Stati Uniti. La difesa aerea e il supporto all’Ucraina sono compiti quotidiani e ogni giorno dobbiamo produrre risultati. Nuove decisioni saranno prese nell’interesse del nostro Stato. Il team negoziale ucraino sta lavorando 24 ore su 24”. Intanto, Mosca ha affermato di aver intercettato e distrutto 129 droni ucraini nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio.

