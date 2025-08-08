venerdì, 8 Agosto , 25
Ucraina, almeno 3 civili uccisi e 19 feriti in ultimi raid russi

Nuovi sttacchi di Mosca su sfondo possibile per incontro Trump-Putin

Kharkiv (Ucraina), 8 ago. (askanews) – Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno sferrato nuovi attacchi su diverse regioni dell’Ucraina, causando almeno tre morti tra i civili e 19 feriti. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, rilanciate dai siti di notizie ucraini, gli attacchi hanno preso di mira sia infrastrutture civili che aree residenziali a Kharkiv e nella regione di Sumy.L’aviazione ucraina ha comunicato che durante la notte le forze russe hanno lanciato 108 droni. Le difese aeree ucraine sono riuscite ad abbatterne 82.Nell’oblast di Zaporizhzhia si contano due vittime, ha riferito il governatore Ivan Fedorov. Nell’oblast di Donetsk, gli attacchi hanno fatto dieci feriti, e altre cinque persone sono rimaste ferite, tra cui residenti della città capoluogo e di sette insediamenti limitrofi.Nell’oblast di Kherson un civile ha perso la vita e un altro è rimasto ferito.I nuovi attacchi arrivano sullo sfondo di un’intensa attività diplomatica internazionale, incentrata sulla prospettiva di un possibile incontro tra i presidenti russo Vladimir Putin e statunitense Donald Trump già la settimana prossima. Per ora pare da escludere la partecipazione anche del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

