mercoledì, 19 Novembre , 25

Ucraina, almeno 36 feriti nel massiccio attacco russo a Kharkiv

Redazione-web
Di Redazione-web

Romania e Polonia schierano i caccia in risposta all’incursione

Kharkiv (Ucraina), 19 nov. (askanews) – Almeno 36 persone, tra cui due bambini, sono state ferite nel “massiccio attacco” lanciato la scorsa notte da Mosca nella regione di Kharkiv, nell’est dell’Ucraina alla frontiera con la Russia. Lo ha riferito la polizia regionale di Kharkiv, secondo cui Mosca ha lanciato droni kamikaze Geran-2 che hanno colpito in particolare i quartieri Slobidskyi e Osnovianskyi della città di Kharkiv.La Romania e la Polonia hanno fatto alzare caccia da combattimento questa mattina in risposta a una nuova incursione di droni. “Il drone è ricomparso a intermittenza sui radar per circa 12 minuti” a seguito di attacchi aerei russi vicino al confine rumeno con l’Ucraina, ha affermato il ministero della difesa rumeno, aggiungendo che non è stato segnalato alcun impatto a terra.

