Ucraina, anniversario guerra: Arsenal assegna fascia a Zinchenko

Scelta simbolica, il capitano di solito è il norvegese Odegaard

Roma, 25 feb. (askanews) – Una scelta fortemente simbolica, nel giorno successivo al primo anniversario dell’intervento armato della Russia in Ucraina. L’Arsenal, storico club inglese al momento primo in classifica in Premier League, ha deciso di assegnare la fascia di capitano al nazionale ucraino Oleksandr Zinchenko per la trasferta di questo pomeriggio contro il Leicester City.

Mikel Arteta, a sua volta ex capitano dei Gunners e dal 2019 manager della squadra, ha assegnato a inizio stagione i gradi di capitano al talentuoso centrocampista norvegese Martin Odegaard, ex Real Madrid che è regolarmente in campo al King Power Stadium. Ma per il primo anniversario della guerra è stato deciso di assegnare la fascia a Zinchenko, arrivato in estate dal Manchester City come Gabriel Jesus.

Zinchenko ha messo al braccio una fascia con i colori nazionali dell’Ucraina, il blu e il giallo. La gara, iniziata alle 16 ora italiana, è valida per la 25esima giornata del massimo campionato inglese.

