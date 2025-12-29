lunedì, 29 Dicembre , 25
Ucraina, approvato il dl proroga per gli aiuti militari a Kiev. L’ok del Consiglio dei ministri

ROMA – Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge ‘Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance’.
