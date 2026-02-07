ucraina,-attaccate-le-infrastrutture-energetiche.-a-mosca-colpito-il-numero-due-dei-servizi-segreti-russi

ROMA – Un “massiccio attacco” alle strutture energetiche è stato sferrato questa mattina in Ucraina, costringendo all’interruzione della corrente nella maggior parte del Paese. Lo ha riferito l’operatore della rete elettrica statale ucraina Ukrenergo su Facebook. “I lavori di ripristino inizieranno non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno”, si legge nel messaggio.

“Le forze russe hanno portato a termine un altro attacco su larga scala contro le infrastrutture energetiche dell’UA. Gli attacchi hanno preso di mira sottostazioni e linee di trasmissione aeree da 750 kV e 330 kV, che costituiscono la spina dorsale del sistema elettrico ucraino”, scrive su X il ministro dell’Energia ucraino, Denis Shmyhal.

“Sono stati colpiti anche impianti di produzione di energia, tra cui le centrali termoelettriche di Burshtyn e Dobrotvir- spiega ancora-. Di conseguenza, le unità della centrale nucleare sono state scaricate dal personale operativo nel rispetto delle procedure di sicurezza. A livello nazionale, sono state introdotte 4,5-5 fasi di interruzioni di corrente di emergenza, con programmi di emergenza speciali implementati nelle regioni orientali e settentrionali. L’attacco è in corso. Gli operatori del settore energetico sono pronti a iniziare i lavori di ripristino non appena la situazione di sicurezza lo consentirà”.

SOSPESI I VOLI IN DUE AEROPORTI DELLA POLONIA

Dopo l’attacco, sono stati sospesi i voli negli aeroporti polacchi di Lublino e Rzeszow, nella parte orientale del Paese, vicino al confine tra le due nazioni. “Il centro di controllo di Ukrenergo- conclude il ministro- ha attivato una richiesta di assistenza di emergenza dalla Polonia. Ringraziamo i nostri militari e operatori del settore energetico per la loro resilienza, professionalità ed eroismo”.

IERI COLPITO IL NUMERO DUE DEI SERVIZI SEGRETI RUSSI

Nella giornata di ieri, il numero due dei Servizi Segreti Russi Vladimir Alekseyev, vice-comandante del Gru. L’attacco, non rivendicato, è avvenuto a Mosca dove il generale sarebbe stato colpito alle spalle da uno o più colpi di arma da fuoco. Si troverebbe in gravi condizioni.

