ucraina,-attacchi-russi-contro-kiev-e-zaporizhzhia

Morto un bambino di sette anni e almeno 15 feriti

Roma, 10 ott. (askanews) – La Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili contro l’Ucraina, uccidendo un bambino e ferendo almeno 15 persone, mentre gran parte della capitale è rimasta senza elettricità.Secondo le autorità ucraine, dodici persone sono rimaste ferite a Kiev, mentre un bambino di 7 anni è morto e altre tre persone sono state ferite nella città meridionale di Zaporizhzhia.Gli attacchi arrivano nel quadro dell’intensificarsi della campagna aerea russa contro le infrastrutture energetiche ucraine in vista dell’inverno.A Kiev, esplosioni e lanci di missili balistici sono stati segnalati intorno alle 2:30 del mattino locali, seguiti da nuove deflagrazioni un’ora dopo.Nelle immagini i soccorritori al lavoroa Kiev, nel quartiere Pechersk, e a Zaporizhzhia.