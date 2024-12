Ucraina, attacco Russia a Natale: pioggia di missili e droni. Zelensky: “Putin disumano”

(Adnkronos) –

Pioggia di missili e droni russi sull’Ucraina. La giornata del 25 dicembre si apre oggi con le news di un massiccio attacco condotto dalle forze di Mosca. Il raid prende di mira inizialmente Kharkiv e poi si estende ad altre regioni ucraine.

L’aeronautica di Kiev riferisce di aver abbattuto 113 su 184 tra missili e droni. In particolare, intercettati 59 missili. Un numero considerevole di droni, secondo fonti ucraine, non sarebbe stato abbattuto ma avrebbe comunque fallito il bersaglio.

A Kharkiv, in particolare, vengono segnalati almeno 4 feriti dopo l’offensiva: si registrano 11 esplosioni nel giro di appena 26 minuti. Secondo il sindago Igor Terekhov, l’attacco colpisce soprattutto il distretto di Saltovsky: preoccupano in particolare le condizioni di 2 feriti. In totale, i missili contro la città sono 12. Diversi settori di Kharkiv sono senza riscaldamento per i danni provocati a centrali elettriche, caldaie e altri impianti.

Successivamente, le autorità ucraine rendono noto che gli attacchi si estendono alle regioni di Poltava, Kirovograd, Cherkasy e Vinnytsia, dove viene danneggiata una centrale elettrica. I missili russi colpiscono sempre più verso ovest, fino alla regione di Ivano Frankivsk.

In azione, secondo Kiev, caccia russi Tu-95 MS. “Il nemico sta di nuovo attaccando il nostro sistema energetico su larga scala”, scrive su Facebook il ministro dell’Energia German Galushchenko. A causa degli attacchi in corso, scattano misure per limitare il consumo di elettricità.

“Oggi, Putin ha deliberatamente scelto il Natale per un attacco. Cosa potrebbe essere più disumano” di un attacco compiuto con “oltre 70 missili, compresi quelli balistici, e più di un centinaio di droni: gli obiettivi sono le nostre infrastrutture energetiche. Secondo i rapporti preliminari, i nostri difensori sono riusciti ad abbattere più di 50 missili e un numero significativo di droni”, scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che riferisce di “interruzioni di corrente in diverse regioni. Gli ingegneri stanno lavorando per ripristinare l’alimentazione elettrica il prima possibile”.

“Ringrazio tutti coloro che lavorano per il paese, che sono in servizio di combattimento, che stanno proteggendo i nostri cieli. Il male russo non spezzerà l’Ucraina e non rovinerà il Natale” conclude Zelensky.

Nelle stesse ore arrivano le prime dichiarazioni ufficiali dalla Russia. Il ministero della Difesa di Mosca, riporta l’agenzia russa Tass, afferma che è stato condotto “un attacco massiccio con armi di precisione a lungo raggio e droni d’attacco contro infrastrutture energetiche di importanza cruciale in Ucraina, che assicurano il funzionamento del complesso militare-industriale”. “L’obiettivo dell’attacco è stato raggiunto – affermano – Tutti gli obiettivi sono stati colpiti”.