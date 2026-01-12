Ucraina, attacco russo con droni ad Odessa

Roma, 12 gen. (askanews) – Nella notte del 12 gennaio, l’esercito russo ha attaccato la città di Odessa con droni d’attacco, danneggiando una centrale elettrica e ferendo alcuni civili.
L’agenzia ucraina UNIAN, riferisce che l’attacco ha causato ingenti danni ad una centrale elettrica e, pertanto, un quartiere della città si trova senza elettricità.
Lo Stato Maggiore dell’esercito ucraino, inoltre, sottolinea che nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 219 scontri a fuoco. Dnipropetrovsk e Zaporizhia le regioni più colpite.