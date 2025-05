ucraina,-attacco-russo-su-kharkiv:-almeno-quattro-feriti

Aeroporti di Mosca chiusi per ore per attacchi di droni ucraini

Kharkiv, 6 mag. (askanews) – Nelle immagini fornite dai Servizi d’emergenza ucraini, i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi dopo che la Russia ha lanciato un attacco di droni su larga scala a Kharkiv che ha provocato sei incendi e ferito almeno quattro persone, secondo quanto riportato dai soccorritori.Intanto, la Russia ha dichiarato che l’Ucraina ha lanciato un attacco notturno con droni contro Mosca per la seconda notte consecutiva. Tutti e quattro i principali aeroporti della capitale sono rimasti chiusi per diverse ore per garantire la sicurezza, ma sono stati poi riaperti.