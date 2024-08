ucraina,-attacco-russo-su-kiev:-almeno-2-morti.-missili-ucraini-su-kursk

(Adnkronos) –

Attacco della Russia nella regione ucraina di Kiev nella notte dell’11 agosto. Frammenti di un missile sono caduti su edifici residenziali nel distretto di Brovary e i corpi di un uomo di 35 anni e di suo figlio di 4 anni sono stati trovati sotto le macerie durante le operazioni di ricerca e soccorso. Nell’attacco sono rimaste ferite anche tre persone, tra cui un tredicenne, ha riferito il Servizio statale di emergenza ucraino.

Nella notte l’allerta aerea per la minaccia di missili russi è scattata in tutta la regione. I residenti hanno riferito di aver sentito delle esplosioni nei sobborghi di Kiev e negli oblast di Poltava e Khmelnytskyi.

Da parte loro le forze ucraine continuano a martellare le regioni russe al confine. Le autorità di Belgorod hanno reso noto che almeno cinque persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un raid avvenuto ieri sulla località di Shebekino, situata nella parte orientale della regione al confine con l’Ucraina. Il governatore Viacheslav Gladkov, su Telegram, ha scritto che gli uomini del ministero delle Situazione di emergenza hanno lavorato per ore per “estinguere gli incendi in un edificio residenziale, in due case private e in un esercizio commerciale” scoppiati a seguito dell’attacco missilistico. Tredici feriti, due dei quali gravi, si contano invece a Kursk, dove da giorni è in corso un attacco delle forze ucraine, dopo che un missile ha colpito un edificio residenziale, come riferito dal governatore ad interim, Alexei Smirnov.