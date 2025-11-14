ucraina,-attacco-russo-su-larga-scala-nella-notte:-colpita-duramente-kiev

(Adnkronos) – Durissimo attacco russo in Ucraina nella notte. Missili e droni stanno colpendo Kiev, danneggiati una decina di palazzi, incendi ed esplosioni registrati in diverse aree della città. Interi quartieri sono al buio e cresce di minuto in minuto il numero dei feriti accertati. Sono stati segnali anche caccia e droni russi in volo verso altre zone del Paese: da Kharkiv, a Sumy e Odessa.

Secondo quanto riporta The Kyiv Indipendent, sono almeno quattordici i feriti accertati finora durante il massiccio bombardamento russo di questa notte sulla capitale ucraina. Colpiti edifici residenziali, almeno undici, secondo quanto affermato dal sindaco Vitali Klitschko: “Ci stiamo difendendo da un massiccio attacco aereo russo”, le sue parole ai media locali, rilanciate sui social.

Ukrinform, intanto, riferisce che tra i feriti ci sono una donna incinta e un uomo in gravi condizioni. Secondo quanto affermato dal governatore della regione di Kiev, Mykola Kalashnyk, le vittime degli attacchi ricoverate in ospedale hanno riportato fratture, tagli e ustioni. Missili e droni hanno colpito case, magazzini, siti industriali e automobili.

Un bilancio più accurato dei danni a Kiev, secondo diversi media locali, descrive una situazione difficile in tutti i quartieri della città: a Podilskyi sono stati danneggiati 5 edifici residenziali; a Shevchenkivskyi, un incendio è divampato vicino a una struttura medica; a Holosiivskyi, fiamme in un ospedale; colpiti edifici anche a Desnyansky, a Solomensky e a Sviatoshynskyie.

Difficili le condizioni per quanto riguarda l’energia elettrica in molte zone di Kiev. La stampa ucraina riferisce che l’ondata di bombardamenti ha provocato interruzioni delle forniture di luce e anche del riscaldamento a una larga fascia del residenti.

Da parte russa, viene denunciato un attacco di droni ucraini che avrebbe provocato danni a tre condomini, un deposito di petrolio e alcune strutture nel porto russo di Novorossijsk, sul Mar Nero.