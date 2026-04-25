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Ucraina, attacco russo su più regioni: morti e decine di feriti
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Ucraina, attacco russo su più regioni: morti e decine di feriti

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(Adnkronos) – La Russia ha lanciato tra la scorsa notte e oggi uno dei più massicci attacchi aerei contro l’Ucraina, causando almeno otto morti e 57 feriti. Lo ha riferito il Kyiv Independent, precisando che le forze di Mosca hanno impiegato 47 missili e 619 droni, colpendo soprattutto la città di Dnipro, oltre alle regioni di Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Odessa e Kiev. Le difese ucraine avrebbero intercettato 580 droni e 30 missili. Oltre agli edifici residenziali, risultano danneggiate anche altre infrastrutture civili in più regioni del Paese. 

Un drone si è schiantato in Romania dopo i raid aerei russi notturni in Ucraina, vicino al confine fluviale tra i due Paesi. Lo hanno riportato le autorità rumene spiegando che oltre 200 residenti sono stati evacuati dalla zona. La Romania, membro della Nato, ha subìto ripetute violazioni del proprio spazio aereo e la caduta di detriti di droni sul suo territorio sin dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Tuttavia, secondo i media locali, questa è la prima volta che detriti di droni russi causano danni materiali sul suo territorio. 

“La mattina di sabato 25 aprile, le forze russe hanno ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutture in Ucraina, vicino al confine fluviale con la Romania, nella contea di Tulcea”, ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato. “I radar del ministero della Difesa hanno rilevato droni operanti nello spazio aereo romeno”, ha aggiunto il ministero. “Un drone si è schiantato in un’area abitata”, con una “possibile carica esplosiva”, hanno dichiarato i servizi di emergenza romeni in un comunicato stampa. 

Non sono state segnalate vittime, ma sono stati rilevati danni. Secondo il ministero degli Esteri romeno, le autorità hanno ordinato un’evacuazione “preventiva” della zona per “proteggere la popolazione” e “consentire l’intervento in sicurezza delle squadre specializzate”. E’ stata inoltre ordinata l’interruzione della fornitura di gas nella regione. Il ministro degli Esteri romeno Oana Țoiu ha convocato l’ambasciatore russo a Bucarest. 

 

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