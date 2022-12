Ucraina, Biden: con Francia per ritenere Russia responsabile

E “mitigare impatti globali guerra Putin”

Roma, 1 dic. (askanews) – “Ci schiereremo insieme contro la brutalità” della Russia contro l’Ucraina e “continueremo a sostenere con forza il popolo ucraino mentre difende le sue case e le sue famiglie, gli asili nido, i suoi ospedali, la sua sovranità, la sua integrità, contro l’aggressione russa”, ha detto il presidente americano Joe Biden in conferenza stampa da Washington con il capo di stato francese Emmanuel Macron.

Il presidente russo Vladimir “Putin pensa di poter schiacciare la volontà di tutti coloro che si oppongono alle sue ambizioni imperiali attaccando le infrastrutture civili e l’Ucraina, tagliando l’energia all’Europa per far salire i prezzi, esasperando la questione alimentare attraverso la crisi che sta danneggiando le persone più vulnerabili, non solo in Ucraina ma in tutto il mondo” ma “non ci riuscirà. Il presidente Macron e io abbiamo deciso che continueremo a lavorare insieme per ritenere la Russia responsabile delle proprie azioni e per mitigare gli impatti globali della guerra di Putin”, ha aggiunto Biden.

