Ucraina, Casa Bianca: “Zelensky non vuole pace, americani stufi di pagare”

(Adnkronos) – “Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rifiuta di riconoscere la realtà pratica di questa guerra. Va avanti da anni, i suoi connazionali stanno morendo e le persone che hanno finanziato questo sforzo – il popolo americano – sono stufi di pagare il conto”. Lo ha dichiarato ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, dopo lo scontro dai toni accesi tra il leader ucraino e Donald Trump andato in scena nello Studio Ovale.

Il presidente Usa ha ricevuto il leader di Kiev alla Casa Bianca per concludere i negoziati e firmare un accordo sulle terre rare, un patto che garantiva la continua assistenza degli Stati Uniti contro l’invasione della Russia in cambio dell’accesso alle risorse. Tuttavia, al termine dell’acceso incontro, Zelensky ha lasciato la residenza presidenziale senza rilasciare dichiarazioni e senza aver firmato l’accordo.

Secondo Leavitt, Zelensky si trova in una “situazione molto diversa” oggi rispetto al 2022, quando era iniziata la guerra in Ucraina. “Le carte non sono a suo favore. Sono a favore del Presidente Trump”, ha affermato, aggiungendo che il presidente americano ha priorità diverse rispetto all’ultima amministrazione statunitense e vuole la fine della guerra, a differenza di Zelensky che “non sembra la voglia ancora”.

All’attacco di Zelensky anche il Segretario di Stato americano, Marco Rubio che, in un’intervista alla Cnn, ha esortato il leader ucraino a “scusarsi per aver trasformato questa vicenda nel fiasco che è diventato per lui”.

Rubio ha affermato che “quando si inizia a parlare in modo così aggressivo, non si riesce a portare le persone al tavolo”. “E poi si comincia a pensare che forse Zelensky non vuole un accordo di pace. Dice di volerlo, ma forse non lo vuole”, ha concluso.

Zelensky, dal canto suo, dopo la lite ha provato a inviare messaggi concilianti agli Stati Uniti in un’intervista a Fox News, mentre si profila l’ipotesi di uno stop immediato della Casa Bianca agli aiuti militari a Kiev. “Sono pronto per la pace ma dobbiamo essere in una posizione di forza. Dobbiamo avere un esercito forte, dobbiamo avere i partner al nostro fianco e dobbiamo avere garanzie di sicurezza. Non ho ragione?”.

Gli alleati europei dell’Ucraina hanno espresso il loro sostegno al presidente Volodymyr Zelensky. Anche se in generale i leader europei non hanno nominato il presidente degli Stati Uniti, i loro commenti hanno messo a nudo la spaccatura tra gli Stati Uniti e i suoi alleati tradizionali in Europa sulla guerra in Ucraina. In un post sui social media Kaja Kallas, l’alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha scritto: “L’Ucraina è l’Europa! Siamo al fianco dell’Ucraina. Faremo avanti il nostro sostegno all’Ucraina in modo che possano continuare a combattere l’aggressore. Oggi è diventato chiaro che il mondo libero ha bisogno di un nuovo leader. Sta a noi, europei, raccogliere questa sfida”.