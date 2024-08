ucraina,-cinque-morti-in-un-attacco-russo-a-chasiv-yar.-ancora-bombe-a-kharkiv

Nella regione di Donetsk colpite case e un grattacielo

Roma, 31 ago. (askanews) – Almeno cinque persono sono rimaste uccise in un bombardamento russo a Chasiv Yar nella regione di Donetsk, in Ucraina. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Vadym Filashkin. “Almeno 5 persone sono state uccise questa mattina mentre i russi bombardavano Chasiv Yar. L’attacco ha colpito un’abitazione privata e un grattacielo uccidendo uomini di età compresa tra i 24 e i 38 anni”, ha scritto su Telegram. Secondo Ukrinform, il capo regionale ha anche esortato i residenti a evacuare alla luce di quest’ultimo attacco.

Un altro bombardamento russo ha ucciso due civili e ne ha feriti altri otto in un villaggio nella regione ucraina di Kharkiv. Lo ha dichiarato il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov, su Telegram aggiungendo che le forze russe hanno colpito il villaggio di Cherkaska Lozova con bombe guidate. Un edificio residenziale è stato danneggiato, secondo la stessa fonte. Sette persone, tra cui una ragazza di 14 anni, sono state uccise venerdì in un altro attacco russo sull’omonima città della regione.