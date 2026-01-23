ucraina,-concluso-il-primo-giorno-dei-negoziati-a-tre-di-abu-dhabi:-il-nodo-donbass-e-la-‘formula-anchorage’

ROMA – “Per oggi i negoziati sono terminati”, ha dichiarato la presidenza ucraina in un messaggio ai giornalisti sul primo giorno di colloqui ad Abu Dhabi, tenuti oggi, venerdì 23 gennaio, in vista dei prossimi incontri previsti per domani. Si tratta i primi negoziati diretti sul piano promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina che dura da quasi quattro anni. Non solo: è il primo incontro trilaterale dopo l’invasione del Cremlino. “I colloqui di pace sono iniziati oggi ad Abu Dhabi e dovrebbero proseguire per due giorni, nell’ambito degli sforzi in corso per promuovere il dialogo e individuare soluzioni politiche alla crisi”, aveva affermato in apertura lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primo ministro e ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti.

UMEROV: “INCONTRO SULLE CONDIZIONI PER PORRE FINE ALLA GUERRA”

Il capo negoziatore dell’Ucraina, Rustem Umerov, ha commentato a X che l’incontro si è “concentrato sui parametri per porre fine alla guerra della Russia e sulla logica ulteriore del processo negoziale volto a progredire verso una pace dignitosa e duratura”. E ha aggiunto: “Altri incontri sono previsti per domani”.

ZELENSKY: “ANCORA PRESTO PER TRARRE CONCLUSIONI”

Anche il presidente ucraino Zelensky ha rilasciato una dichiarazione dopo il primo giorno di colloqui tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi, affermando che “è ancora troppo presto per trarre conclusioni” sulla sostanza dei negoziati. “A questo punto, la nostra squadra dovrebbe già avere almeno alcune risposte dalla Russia”, ha detto il presidente ucraino da Kiev. “La chiave è che la Russia deve essere pronta a porre fine alla guerra che ha iniziato”. “Vedremo- ha concluso- come si svilupperà la conversazione domani e quali risultati produrrà”, sottolineando poi di ricevere aggiornamenti regolari dal team negoziale ucraino. In giornata, Zelensky, in una dichiarazione riportata da Ukrinform agenzia di stampa nazionale ucraina, ha riportato gli esiti dei colloqui avuti a Davos con Donald Trump. Il presidenre ucraino ha riferito di aver ottenuto l’impegno di Trump a fornire più missili Patriot per il sistema di difesa aerea ucraino. “Ho parlato con il presidente Trump e ho ricevuto – non dirò quanti – missili PAC-3 per il sistema Patriot”, ha dichiarato Zelenskyy, citato dall’agenzia, durante un forum giovanile tenutosi oggi in Ucraina.

TASS: “AFFRONTANTI I NODI DELLE ZONE CUSCINETTO E DEI MECCANISMI DI CONTROLLO”

Le zone cuscinetto e i vari meccanismi di controllo sono tra gli argomenti affrontati durante l’incontro del gruppo di lavoro trilaterale Russia-Usa-Ucraina ad Abu Dhabi: lo riporta l’agenzia russa Tass citando una fonte anonima.

PESKOV: “LAVORI PROGREDITI, ATTUARE LA FORMULA DI ANCHORAGE”

Mentre la stessa agenzia riporta anche le dichiarazioni a fine giornata del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: “I lavori per risolvere il conflitto in Ucraina sono progrediti ed è importante attuare la formula concordata ad Anchorage”, ha detto, commentando un’affermazione del presidente degli Stati Uniti Trump, secondo cui le parti si stanno avvicinando sempre di più a un accordo di pace.

La Russia ritiene quindi che nel vertice dello scorso agosto in Alaska, tra Trump e Putin, sia stata concordata una formula per giungere alla fine del conflitto: ovvero una soluzione che darebbe alla Russia il controllo di tutto il Donbass e congelerebbe le attuali linee del fronte altrove nell’est e nel sud dell’Ucraina. Ma la soluzione non è stata accolta con lo stesso entusiasmo dall’Ucraina, decisa a non cedere i territori contesi.

(photo credit: screenshoot by Al Jazeera video)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it