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Ucraina, Conte: politica estera campo largo sarà decisa alle primarie
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Ucraina, Conte: politica estera campo largo sarà decisa alle primarie

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Roma, 2 ago. (askanews) – “Lo scioglieremo con le primarie, faremo decidere agli italiani”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, intervenendo a Piazza Asiago, e rispondendo alla domanda del vicedirettore della Stampa Alessandro De Angelis che gli ha chiesto quando il campo largo scioglierà il nodo della politica estera su cui non ha una visione unitaria.

“Se dovessi essere io vincente alle primarie, il giorno dopo mi batterò in Europa per trovare una soluzione negoziale, non scoprendo il fianco europeo, informando tutti, una soluzione che rispetti al massimo grado gli interessi dell’Ucraina che per me rimane il paese aggredito”, ha aggiunto.

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