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Ucraina, Conte: serve accordo pace, poi dobbiamo comprare gas russo
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Ucraina, Conte: serve accordo pace, poi dobbiamo comprare gas russo

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Roma, 18 apr. (askanews) – E’ una “follia comprare gas americano, che costa tantissimo, quando c’è gas disponibile che costa molto meno, il gas russo”, ma l’Italia non potrà comprarlo finché non viene siglato un accordo di pace tra Mosca e l’Ucraina. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a margine di ‘Nova’.

“In queste condizioni non sarebbe serio per l’Italia – ha spiegato – noi non abbiamo un doppio standard in politica internazionale”, dal momento che “la Russia ha aggredito l’Ucraina”.

“Noi – ha ricordato – siamo stati sempre favorevoli alle sanzioni economiche e finanziarie e riteniamo un fallimento la gestione di questo conflitto perché dall’inizio occorreva una svolta negoziale”. Invece “ancora oggi in Europa abbiamo dei governanti che non riescono a esprimere un’iniziativa, ad assumere un’iniziativa diplomatica, a restituire forza e dignità alla politica”.

Invece “quella è la soluzione, facciamo subito un negoziato, gestiamolo noi, coinvolgendo anche ad esempio la Cina che è un player importante e che si è offerta sin dall’inizio. Arriviamo subito a una soluzione, perché dobbiamo comprare il gas russo: è più conveniente per le nostre imprese per i nostri cittadini”.

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