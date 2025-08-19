martedì, 19 Agosto , 25

Ucraina, Costa: “Priorità assoluta deve essere fermare le uccisioni”

Nel futuro dell’Ucraina anche il suo percorso europeo

Milano, 19 ago. (askanews) – Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha dichiarato in una conferenza stampa a Lisbona che “la priorità assoluta deve essere fermare le uccisioni” in Ucraina. L’UE ha abbandonato le richieste di un “cessate il fuoco” in Ucraina e chiede invece alla Russia di “fermare le uccisioni”, in uno slittamento semantico che mira a catturare l’attenzione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Che lo chiamiamo cessate il fuoco o tregua è secondario”, ha affermato Costa che poi ha parto della necessità di un percorso europeo per l’Ucraina.

