martedì, 19 Agosto , 25

Maltempo nell’ennese, due auto nel torrente Crisa: si cerca un disperso

(Adnkronos) - Dalle ore 18.40 squadre dei vigili...

Sinner salta doppio misto US Open, Siniakova out

(Adnkronos) - Jannik Sinner si ritira dal torneo...

Serie tv ‘Harry Potter’, svelati i nuovi volti della famiglia Weasley

(Adnkronos) - L'attesa per la nuova serie TV...

Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un’auto: un morto e due feriti a Capalbio

(Adnkronos) - Un tragico incidente si è verificato...
ucraina,-costa:-“resta-la-priorita-nell’agenda-dei-leader-europei”
Ucraina, Costa: “Resta la priorità nell’agenda dei leader europei”

Ucraina, Costa: “Resta la priorità nell’agenda dei leader europei”

MondoUcraina, Costa: “Resta la priorità nell’agenda dei leader europei”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “L’Ucraina è stata e rimarrà in cima alle agende dei leader nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, mentre continuiamo a sostenere gli sforzi per una pace giusta e sostenibile. Come primo passo, la Russia deve porre immediatamente fine alla violenza, priorità è porre fine alle uccisioni”: lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, parlando alla stampa al termine della riunione della Coalizione dei Volenterosi e dei leader Ue, entrambe in remoto. I capi di Stato dell’Ue si sono confrontati oggi sugli esiti del vertice di Washington tra il presidente degli Stati uniti Donald Trump e quello ucraino Zelensky, alla presenza dei leader Volenterosi, per arrivare a un accordo di pace tra Russia e Ucraina. E in call hanno fatto il punto sulla posizione unitaria dell’Ue.

“ANCORA SANZIONI ALLA RUSSIA SENZA STOP ALLE UCCISIONI”

“Sia che si chiami cessate fuoco o tregua, l’importante è mantenere pressioni sulla Russia con sanzioni, se non si conformerà a queste richieste”, è il chiaro messaggio inviato dal presidente del Consiglio europeo a Putin. “Ora si deve accelerare il lavoro per dare le garanzie di sicurezza all’Ucraina sulla falsariga dell’articolo 5 della Nato e la Coalizione dei Volenterosi deve essere coinvolta da vicino nel processo”, prosegue. “Collaboreremo con gli Stati Uniti per garantire garanzie di sicurezza concrete ed essenziali. Insieme al presidente Zelensky e agli Stati Uniti, prepareremo i prossimi passi per raggiungere una pace giusta e duratura. Dobbiamo continuare a sostenere il popolo ucraino e portare avanti il processo di allargamento. Il futuro dell’Ucraina risiede anche nella prosperità e nella stabilità che l’adesione all’UE può offrire”.

“CON L’UCRAINA FINO ALLA SUA ADESIONE UE”

Infine, “noi siamo stati con ‘Ucraina dall’inizio della guerra, siamo con loro nel processo pace e rimarremo con loro anche nel processo di adesione all’Ue”, ha concluso Costa.

(photo credit: Antonio Costa / X)
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.