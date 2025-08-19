Ucraina, Costa: “Resta la priorità nell’agenda dei leader europei”

ROMA – “L’Ucraina è stata e rimarrà in cima alle agende dei leader nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, mentre continuiamo a sostenere gli sforzi per una pace giusta e sostenibile. Come primo passo, la Russia deve porre immediatamente fine alla violenza, priorità è porre fine alle uccisioni”: lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, parlando alla stampa al termine della riunione della Coalizione dei Volenterosi e dei leader Ue, entrambe in remoto. I capi di Stato dell’Ue si sono confrontati oggi sugli esiti del vertice di Washington tra il presidente degli Stati uniti Donald Trump e quello ucraino Zelensky, alla presenza dei leader Volenterosi, per arrivare a un accordo di pace tra Russia e Ucraina. E in call hanno fatto il punto sulla posizione unitaria dell’Ue.

“ANCORA SANZIONI ALLA RUSSIA SENZA STOP ALLE UCCISIONI”

“Sia che si chiami cessate fuoco o tregua, l’importante è mantenere pressioni sulla Russia con sanzioni, se non si conformerà a queste richieste”, è il chiaro messaggio inviato dal presidente del Consiglio europeo a Putin. “Ora si deve accelerare il lavoro per dare le garanzie di sicurezza all’Ucraina sulla falsariga dell’articolo 5 della Nato e la Coalizione dei Volenterosi deve essere coinvolta da vicino nel processo”, prosegue. “Collaboreremo con gli Stati Uniti per garantire garanzie di sicurezza concrete ed essenziali. Insieme al presidente Zelensky e agli Stati Uniti, prepareremo i prossimi passi per raggiungere una pace giusta e duratura. Dobbiamo continuare a sostenere il popolo ucraino e portare avanti il processo di allargamento. Il futuro dell’Ucraina risiede anche nella prosperità e nella stabilità che l’adesione all’UE può offrire”.

“CON L’UCRAINA FINO ALLA SUA ADESIONE UE”

Infine, “noi siamo stati con ‘Ucraina dall’inizio della guerra, siamo con loro nel processo pace e rimarremo con loro anche nel processo di adesione all’Ue”, ha concluso Costa.

(photo credit: Antonio Costa / X)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it