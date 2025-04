ucraina,-cremlino:-“putin-non-ha-dato-ordine-di-estendere-tregua-di-pasqua”

(Adnkronos) – La tregua di Pasqua scadrà alla mezzanotte di oggi e il presidente russo Vladimir Putin non ha impartito alcun ordine per estenderla. Lo riferisce all’agenzia di stampa russa Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La tregua annunciata da Putin è in vigore dalle 18:00 del 19 aprile fino alle 00:00 del 21 aprile, ora di Mosca. Peskov ha detto che “non ci sono state ulteriori indicazioni” rispetto a un’eventuale estensione.

Nel corso della giornata Kiev e Mosca si sono accusate a vicenda di aver infranto la tregua. Nel pomeriggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver lanciato 46 attacchi e 901 bombardamenti dall’inizio della giornata, mentre il Cremlino ha dichiarato che le forze ucraine hanno colpito “posizioni russe” nelle regioni orientali occupate.

Ieri Zelensky aveva risposto all’annuncio del presidente russo relativo alla tregua, invitandolo a prolungarla oltre la Pasqua e ad accettarne una di 30 giorni, come chiesto dagli Stati Uniti. “Questo mostrerebbe le vere intenzioni della Russia, perché 30 ore bastano per i titoli dei giornali, ma non per misure concrete di rafforzamento della fiducia. Trenta giorni possono dare una possibilità alla pace”, ha dichiarato.