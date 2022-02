Ucraina, Di Maio a Mosca da Lavrov per una ‘soluzione diplomatica’

ROMA – Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio si recherà stasera in missione a Mosca per un incontro con il ministro degli Affari esteri della Russia Sergey Lavrov”, si apprende da una nota. La missione del titolare della Farnesina, prosegue il comunicato, “si svolge all’indomani di quella a Kiev” e “si inserisce nel quadro dell’azione a tutto campo condotta dall’Italia con gli omologhi europei e con i principali partner internazionali per favorire una soluzione diplomatica alla crisi ai confini fra Russia e Ucraina”. L’incontro tra Di Maio e Lavrov avrà luogo domattina, informa sempre la nota.

