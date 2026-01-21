ucraina,-domani-a-mosca-incontro-putin-witkoff

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha “previsto in agenda” d’incontrare domani a Mosca l’inviato statunitense Steve Witkoff. Lo ha riferito alla Tass il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, confermando quanto annunciato da Witkoff a margine del Forum di Davos.

Witkoff ha spiegato che partirà insieme al genero di Donald Trump, Jared Kushner. “La Russia ha richiesto l’incontro – ha fatto sapere Witkoff – Con Jared partiremo giovedì sera e arriveremo a Mosca a tarda notte. Penso che si tratti di un segnale importante da parte della Russia. E credo che tutti, ho semplicemente la sensazione che tutti vogliano la pace”. Il viaggio poi proseguirà negli Emirati Arabi Uniti “per incontri nell’ambito dei gruppi di lavoro”.

Due persone sono morte e una donna è rimasta ferita nei bombardamenti russi notturni sulla città ucraina centrale di Kryvyj Rih, mentre in Russia le autorità locali riferiscono di undici feriti provocati da un attacco con droni ucraini. Lo hanno reso noto fonti ufficiali dei due Paesi.

“A perdere la vita sono stati un uomo di 77 anni e una donna di 72, mentre una donna di 53 anni è rimasta ferita”, ha dichiarato su Telegram Oleksandr Ganzha, capo dell’amministrazione militare regionale, precisando che l’attacco missilistico e con droni ha danneggiato diversi edifici. Kryvyj Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e importante centro dell’industria del ferro nell’Europa orientale, si trova a circa 80 chilometri dalla linea del fronte ed è frequentemente bersaglio degli attacchi russi dall’inizio dell’invasione nel febbraio 2022.

Dal lato russo, il capo della Repubblica di Adighezia, nel sud-ovest del Paese, ha riferito che un attacco notturno con droni ucraini ha provocato un incendio in un edificio residenziale e in un parcheggio nel distretto di Takhtamukajskij, nei pressi di Krasnodar. “Secondo dati aggiornati, 11 persone sono rimaste ferite, nove delle quali ricoverate, tra cui due bambini”, ha scritto su Telegram Murat Kumpilov. La regione, affacciata su un’area strategica tra il Mar Nero e il Mar d’Azov, è spesso nel mirino delle incursioni ucraine, che Kiev afferma di indirizzare contro le infrastrutture energetiche da cui Mosca trae risorse per finanziare l’offensiva militare.