ucraina,-domani-call-di-trump-vance-con-zelensky-e-leader-ue

New York, 12 ago. (askanews) – Mercoledì mattina il presidente americano Donald Trump e il vicepresidente J.D. Vance incontreranno in video conferenza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei.

I leader europei e Zelensky terranno una prima chiamata tra loro, seguita da una seconda chiamata che includerà Trump e Vance. Successivamente, si terrà una terza chiamata, che probabilmente includerà Zelensky e i rappresentanti di una coalizione di paesi che sostengono l’Ucraina, tra questi anche Regno Unito e Canada. Non si prevede che Trump e Vance partecipino alla terza chiamata.

Gli incontri in videoconferenza si svolgono due giorni prima del vertice tra Trump e Putin in Alaska per discutere di una soluzione per la fine della guerra in Ucraina.