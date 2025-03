Ucraina, domani colloquio Putin-Trump: Cremlino conferma annuncio Trump

(Adnkronos) –

Donald Trump domani parlerà con Vladimir Putin della fine della guerra tra Ucraina e Russia. Lo ha annunciato lo stesso Presidente Usa. “Stiamo andando abbastanza bene, credo, con la Russia. Vedremo se avremo qualcosa da annunciare, forse entro martedì. Martedì parlerò con il Presidente Putin”, ha detto ai giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il volo di ritorno alla Casa Bianca dopo il suo weekend a Mar-a-Lago.

“Nel fine settimana è stato fatto molto lavoro, vogliamo vedere se riusciamo a porre fine a questa guerra”, ha detto. “Forse ci riusciremo, forse no, ma credo che abbiamo ottime possibilità”. “Penso che molto di questo sia già stato discusso, da entrambe le parti”, ha aggiunto Trump, precisando che i negoziati includeranno colloqui su territori e centrali elettrici e sottolineando che molti territori “sono molto diversi da come erano prima della guerra”. I colloqui in corso hanno già incluso discussioni sulla “divisione di alcuni beni”.

“Credo che i due presidenti avranno un’ottima e positiva conversazione questa settimana”, dice Steve Witkoff, inviato speciale di Trump per la Russia, evidenziando alla Cnn che “le distanze tra le parti si sono ridotte”. Witkoff ha incontrato Putin a Mosca nei giorni scorsi. Nel weekend, a Mar-a-Lago, secondo i media americani ha fatto il punto con Trump.

Tra Washington e Mosca, a sentire Witkoff, “le differenze sono state ridotte” ora bisogna trovare la strada “per limarle ulteriormente. Ci saranno incontri tra negoziatori americani e ucraini questa settimana. Lo stesso accadrà con i russi. Come ha detto il presidente, lui si aspetta davvero un accordo nelle prossime settimane e penso andrà così”.

Secondo l’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas, le condizioni che la Russia ha posto per un cessate il fuoco in Ucraina “mostrano che in realtà” al Cremlino “non vogliono la pace, perché presentano come condizioni tutti gli obiettivi finali che vogliono raggiungere con la guerra”.

Le Forze armate ucraine hanno annunciato di aver abbattuto circa un centinaio di droni lanciati dalla Russia nelle ultime ore. Gli attacchi russi hanno causato il ferimento di una persona e interruzioni parziali delle forniture di corrente elettrica nella provincia di Odessa. Le forze russe – ha annunciato l’aeronautica ucraina in un messaggio postato su Telegram – hanno lanciato 174 droni kamikaze e droni esca, 90 dei quali sono stati intercettati, mentre 70 sono stati persi dai radar, anche se “senza conseguenze negative”. La stessa fonte ha reso noto che ci sono stati impatti nelle province di Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Sumi, Cherníkov e Kiev.

L’Ucraina riceverà “presto” 3,5 mld di euro, dopo che il Consiglio Ue ha approvato il terzo esborso di trasferimenti e prestiti per 3,5 mld di euro in base allo Strumento per l’Ucraina, portando il totale erogato da questo canale a 20 mld dalla sua entrata in vigore, circa un anno fa. Secondo il Consiglio, Kiev ha soddisfatto le condizioni necessarie, delineate dal piano per l’Ucraina, per ricevere il terzo esborso in base allo Strumento.

l Dipartimento di Giustizia americano ha informato i funzionari europei della decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal Centro internazionale per il perseguimento dei crimini di aggressione contro l’Ucraina, un gruppo multinazionale creato per indagare sui leader responsabili dell’invasione, tra loro il presidente russo Vladimir Putin. A riferirne è il New York Times, che cita fonti a conoscenza della questione.

La decisione di ritirarsi dall’organismo multilaterale, a cui l’amministrazione Biden aveva aderito nel 2023, è l’ultima indicazione della presa di distanza delle nuove autorità americane rispetto all’impegno assunto dal presidente Joseph Biden di chiamare Putin a rispondere personalmente dei crimini commessi contro gli ucraini. Il gruppo era stato creato per chiamare la leadership della Russia, insieme ai suoi alleati in Bielorussia, Corea del Nord e Iran, a rispondere di una categoria di crimini, – definiti come aggressioni ai sensi del diritto internazionale e dei trattati – che violano la sovranità di un altro Paese e non sono stati compiuti per autodifesa. La decisione – secondo le fonti citate dal quotidiano – dovrebbe essere annunciata oggi in un’e-mail al personale e ai membri dell’organizzazione madre del gruppo, l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale, meglio nota come Eurojust.