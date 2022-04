Ucraina, Don Ciotti: “Ora i morti nel Mediterraneo non fanno piÃ¹ notizia”

NAPOLI – “Ora c’è una guerra in casa nostra, in Europa. È giusta tutta la mobilitazione in atto, ma delle altre 33 guerre chi se ne è occupato prima? Con milioni di persone costrette a lasciare la propria terra e cercare una terra promessa. Ben venga l’accoglienza, ma per quelli con la pelle nera?”. È l’interrogativo che si pone don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, intervenuto nel corso di un convegno organizzato dalla Dia nel palazzo Salerno di Napoli. “L’accoglienza è vita che accoglie la vita, non possiamo fare selezione sull’accoglienza a seconda delle situazioni. Ci sono altre centinaia di morti nel Mediterraneo – è la riflessione di don Ciotti -, ma non fanno più notizia”.

