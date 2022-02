Ucraina, Draghi non riesce a contattare Zelensky, lui stizzito: “Sposterò l’agenda bellica”

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I’ll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.— Володимир ЗеленÑ�ький (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

ROMA – “La prossima volta cercherò di spostare l’agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un’ora precisa”. Pare irritato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che su twitter commenta così le parole del premier Mario Draghi. Poco prima il presidente del Consiglio, nell’informativa alla Camera, aveva raccontato in modo però commosso, e non stizzito, le difficoltà per parlare con Zelensky questa mattina.

Zelensky calca la mano: “Oggi alle 10:30 alle porte Chernihiv, Hostomel e Melitopol, ci sono stati pesanti combattimenti- scrive il premier ucraino- Le persone sono morte. La prossima volta cercherò di spostare l’agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un’ora precisa. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo”.

