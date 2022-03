Ucraina, Draghi riferisce davanti all’Aula semivuota: “Cina non supporti Mosca”

di Alfonso Raimo e Federico Sorrentino

ROMA – Aula semivuota alla Camera dove il presidente del consiglio Mario Draghi riferisce sul Consiglio europeo che affronterà gli sviluppi della crisi ucraina e il confronto con il presidente Usa, Joe Biden. Sugli scranni di Montecitorio pochissimi rappresentanti per gruppo. Assenze vistose tra i banchi M5s, i più presenti Fdi e Pd. Ieri, dopo l’intervento alla Camera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Draghi ha dichiarato che “L’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione europea’ e che invierà altre armi in sostegno del popolo ucraino, raccogliendo più di una critica, anche all’interno della maggioranza.

“L’Ue sia compatta nel mantenere spazi di dialogo con Pechino, dobbiamo ribadire l’aspettativa che Pechino si astenga da un supporto a Mosca e sostenga lo sforzo di pace” , ha dichiarato Draghi.

“Sono 2510 le vittime civili” della guerra “con 953 persone uccise tra cui 78 bambini e oltre 1500 feriti. Sono numeri provvisori che sottostimano fortemente morti e feriti”, ha dichiarato il premier. “La crisi in Ucraina- ha proseguito- ha provocato un massiccio numero di profughi: sono 3 milioni e 850 mila persone, un numero che cresce quotidianamente. È essenziale un coordinamento europeo ed un impegno finanziario adeguato”. “Davanti agli orrori della guerra, l’Italia lavora con determinazione, insieme a tutta la comunità internazionale, per la cessazione delle ostilità”, ha aggiunto il premier.

DRAGHI: “TEMPI LUNGHI PER SUA ADESIONE A UE MA ITALIA CON KIEV”

“Il Consiglio europeo riaffermerà anche il sostegno al percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’Unione europea. Questo processo ha tempi lunghi, necessari a permettere un’integrazione reale e funzionante. Ma, come ho ribadito anche ieri in Parlamento, l’Italia è al fianco dell’Ucraina in questo processo. L’UE ha già attivato la procedura, ma in questo momento è importante mandare a Kiev un ulteriore segnale di incoraggiamento”.

DRAGHI: “NO A SCONTRO DI CIVILTÀ CON MOSCA”

“La nostra volontà di pace si scontra con quella del presidente Putin che non mostra interesse a procedere a negoziati. Il suo disegno si mostra come quello di procedere sul terreno militare. Lo sforzo diplomatico potrà avere successo solo quando lo vorrà davvero Mosca- ha spiegato-. Non dobbiamo commettere l’errore di avallare una contrapposizione tra occidente e Mosca in uno scontro di civiltà”.

DRAGHI: “MIA SOLIDARIETÀ AI RUSSI CHE PROTESTANO CONTRO PUTIN”

“Molti cittadini russi si sono schierati contro la guerra del presidente Putin e protestano, mettendo a rischio la propria incolumità. A loro va l’amicizia e la solidarietà di tutto il Governo e mia personale”.

DRAGHI: “PREVENIRE AZIONI DESTABILIZZANTI DA BALCANI”

“Dobbiamo seguire con attenzione quanto accade nei Balcani occidentali per prevenire eventuali azioni destabilizzatrici di Mosca. In Bosnia-Erzegovina siamo impegnati per far rientrare la crisi politica che paralizza il Paese da luglio. L’obiettivo è organizzazione le elezioni politiche in autunno per evitare ulteriori incertezze”.

