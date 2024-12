Ucraina, droni di Kiev nel cuore della Russia. Zelensky: “Succederà ancora”

(Adnkronos) –

L’Ucraina arriva a colpire nel cuore della Russia con i droni. Mosca scarica l’ennesima pioggia di missili su Kiev. La guerra non si ferma mai e, anzi, aumenta di intensità in una fase cruciale. L’imminente arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca viene considerato il prologo all’apertura di una fase negoziale per fermare il conflitto: lo stop alle ostilità è l’obiettivo del nuovo presidente degli Stati Uniti, vero game changer nello scacchiere internazionale. Ucraina e Russia, quindi, accelerano per consolidare le proprie posizioni da spendere poi in un’eventuale trattativa.

L’Ucraina per la prima volta è arrivata a colpire con 8 droni la città di Kazan, a circa 1200 km da Kiev. I video diffusi su Telegram mostrano un drone che centra un grattacielo, seminando il panico tra la popolazione fino ad oggi estranea alla guerra. Nessuna vittima, ma l’effetto dell’azione è a dir poco dirompente. Kiev sostiene che l’obiettivo era la fabbrica di polvere da sparo di Kazan.

“Continueremo ad attaccare le strutture militari russe con droni e missili e ci saranno sempre più proiettili ucraini. Attaccheremo le basi militari e le infrastrutture militari che vengono utilizzate per il terrore contro il nostro popolo”, promette il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader ucraino difende la legittimità delle azioni e ringrazia i Paesi europei che “migliorano e modernizzano gli arsenali”. Il reale problema, per l’Ucraina, è la carenza di uomini.

Come svela il Guardian, Kiev deve ricorrere a specialisti nella gestione della difesa aerea che vengono trasformati in soldati di prima linea e si ritrovano in trincea. Una tregua consentirebbe alle forze armate ucraine di serrare i ranghi, rifiatare e addestrare in maniera appropriata nuovi elementi che oggi, invece, vengono schierati con una preparazione inadeguata: “Abbiamo ricevuto 90 uomini, solo 24 sono pronti. Gli altri sono ubriachi, malati o vecchi”, il quadro delineato al quotidiano britannuco da un’anonima fonte dalla prima linea.

La Russia, nelle stesse ore, continua a martellare. L’ultima offensiva ha riversato 113 droni su obiettivi ucraini. “Solo questa settimana i terroristi hanno utilizzato oltre 500 bombe guidate, circa 550 droni d’attacco e più di 20 missili di vari tipi. Questo è il terrore russo che stiamo contrastando”, dice Zelensky. “A Kherson – denuncia – è stato distrutto un centro oncologico, a Kharkiv e Zaporizhzhia sono stati colpiti palazzi, dopo che missili balistici hanno preso di mira Kiev e bombardamenti hanno colpito Sumy, Kryvyi Rih, così come le regioni di Dnipropetrovsk e Donetsk”.

Alle accuse del presidente ucraino, da Mosca risponde Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. “Kiev sta sfogando la sua rabbia impotente per le tangibili sconfitte militari sulla popolazione pacifica della Russia”, dice dopo il raid contro Kazan.

“L’attacco alla capitale del Tatarstan è anche una sorta di vendetta per il successo del vertice Brics nell’ottobre 2024, che ha dimostrato il potere e l’influenza di questa associazione, nonché un tentativo di intimidire la popolazione di una delle regioni in via di sviluppo dinamico del nostro paese”, aggiunge. “Non è una coincidenza che tutti i media ucraini e i canali Telegram abbiano pubblicato filmati da Kazan con sadico piacere, accompagnandoli con sfoghi verbali osceni. Questa è l’essenza disumana del regime del ‘presidente in ritardo”, aggiunge Zakharova alludendo al mandato ‘scaduto’ di Zelensky.

“Ancora una volta, esortiamo la comunità internazionale a fare una valutazione severa delle azioni criminali della giunta di Zelensky. Non c’è giustificazione per il terrorismo. Non può essere ignorato. Merita condanna e tolleranza zero – afferma la portavoce – Siamo indignati per il silenzio ipocrita dell’Occidente tutto e dei suoi mass media, che reagiscono immediatamente a qualsiasi focolaio di estremismo e ancora di più agli attacchi terroristici in diverse parti del mondo, ma nel caso della Russia si comportano come se nulla stesse accadendo”.