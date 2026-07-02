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Ucraina, è di 13 morti il bilancio dei violenti attacchi russi a Kiev
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Ucraina, è di 13 morti il bilancio dei violenti attacchi russi a Kiev

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By Redazione-web

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Mosca: “Risposta ad attacchi contro infrastrutture civili”

Kiev, 2 lug. (askanews) – È di almeno 13 morti, secondo le autorità di Kiev, il bilancio degli attacchi russi contro la capitale dell’Ucraina. Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver effettuato un “attacco massiccio” contro la capitale ucraina, “in risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro infrastrutture civili”, sostenendo al contempo di aver preso di mira “imprese dell’industria militare e siti energetici”.La capitale ucraina è sottoposta all’offensiva di droni russi che hanno causato esplosioni, incendi, e molti danni. Colpito anche un pronto soccorso. Le unità di difesa aerea hanno risposto aprendo il fuoco contro obiettivi nemici. Alle 13 persone uccise a Kiev si aggiungono, sul fronte russo, la morte di un uomo nella regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina, e di un altro nella regione di Niznij Novgorod, circa 400 chilometri a est di Mosca, entrambi rimasti uccisi in attacchi con droni ucraini. Lo hanno riferito le rispettive autorità locali.

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