Ucraina, ecco le nuove armi Usa: Kiev non avrà missili Atacms

(Adnkronos) –

Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 325 milioni di dollari. Lo ha riferito l’emittente Nbc News, citando due funzionari statunitensi nella giornata in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa visita al presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca. Il pacchetto includerà sistemi di difesa aerea e di artiglieria per supportare le forze armate ucraine, ha fatto sapere il portavoce del Pentagono, Pat Ryder.

“Il presidente ha deciso che non fornirà gli Atacms all’Ucraina, ma non ha nemmeno tolto la questione dal tavolo per il futuro”, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, a proposito della fornitura a Kiev dei missili a lungo raggio che Kiev chiede da tempo.

Il pacchetto includerà sistemi “significativi” che aumenteranno “le capacità di difesa aerea” dell’Ucraina.