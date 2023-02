“La manifestazione per la Pace di Scampia ha espresso la volontà forte e chiara dei tantissimi partecipanti di chiedere al governo italiano lo stop immediato dell’invio di armi in Ucraina.

Contro la violenza cieca di una guerra ingiusta che, come tutti i conflitti, colpisce più duramente i civili inermi producendo vittime, povertà e miseria, l’unica soluzione è il disarmo.

Tutto questo accade proprio mentre il nostro Parlamento ha approvato l’invio di nuove armi fino a dicembre, dando per scontato che questo conflitto debba proseguire a lungo con il suo insopportabile carico di morte”.

Lo ha dichiarato Roberta Gaeta, consigliera regionale di Demos – Europa Verde, che ha partecipato al Corteo per la Pace di Scampia ad un anno esatto dall’inizio della guerra in Ucraina.

“Essere qui oggi è stato doveroso – ha proseguito Gaeta – per testimoniare che non esistono guerre giuste e per gridare il nostro disappunto a tutti quei governi che dichiarano di essere a favore della pace senza però fare nulla per ottenerla.

Lo abbiamo fatto proprio a Scampia, un territorio che ne ha conosciute tante di guerre e che ha avuto la capacità di costruire la pace attraverso un processo difficile e complesso che alla fine ha visto prevalere la forza della ragione a quella delle armi”.

L’articolo Ucraina, Gaeta (Demos – Europa Verde): “Da Scampia messaggio al Governo per disarmo immediato” proviene da Notiziedì.

