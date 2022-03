Ucraina, Giani: “Vaccineremo tutti i profughi che arriveranno”

FIRENZE – “Saremo a servizio degli ucraini che arriveranno in Toscana. Faremo il tampone, per la verifica della sussistenza delle quarantene, e la vaccinazione. Vogliamo vaccinare tutti quelli che arriveranno qui”. Lo spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani, a margine della presentazione del nuovo treno Blues di Trenitalia, esposto in piazza della Repubblica, a Firenze.

“Gli ucraini, infatti, loro malgrado sono nell’area in cui è stato praticato lo Sputnik, preparato non riconosciuto con i minori effetti” sul Covid. Oltre a questo, “solo un terzo degli ucraini sono vaccinati, il 30-32%. Così applicheremo una tutela sanitaria non solo con il tampone, ma anche con il vaccino, a tutti i profughi che arriveranno”.

