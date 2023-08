Ucraina, gli analisti: “Perdite significative” russe nel delta del Dnipro

Un rapporto dell’Institute for the Study of War rileva anche casi di reclami di militari russi

Roma, 26 ago. (askanews) – Unità russe hanno subito “perdite significative” con un supporto inadeguato su un’isola nel delta del fiume Dnipro, nella regione di Kherson. Lo afferma un rapporto dell’Institute for the Study of War, think tank statunitense con sede a Washington.

Secondo gli analisti, come riporta il sito Ukrinform, le “significative perdite” avrebbero scatenato l’indignazione contro il comando militare russo: blogger militari russi hanno rilanciato reclami presumibilmente provenienti dal personale della 205esima brigata motorizzata di fucilieri russi (49esima armata combinata, distretto militare meridionale) che affermava che i soldati stavano subendo perdite significative sotto il fuoco dell’artiglieria ucraina su un’isola in direzione di Kherson e che i comandanti stavano ignorando le richieste di fuoco di artiglieria.

In particolare, un comandante di compagnia avrebbe cercato di evacuare la sua unità dall’isola, ma i comandanti superiori avrebbero bloccato l’evacuazione, allontanato il comandante e licenziato altri due comandanti che avevano appoggiato la sua decisione.