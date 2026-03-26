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Ucraina, i droni intercettori diventano una carta geopolitica
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Ucraina, i droni intercettori diventano una carta geopolitica

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SkyFall: forte interesse dall’estero, ma export solo con ok di Kiev

Ucraina, 25 mar. (askanews) – In un luogo tenuto segreto in Ucraina, l’azienda SkyFall mostra il P1-Sun, un drone intercettore usato per colpire droni d’attacco e altri obiettivi aerei. Su questi sistemi si gioca anche una partita politica e industriale. La guerra in Medio Oriente spinge nuovi Paesi a guardare all’esperienza ucraina nella difesa contro i droni.Secondo l’azienda, l’interesse è cresciuto nelle ultime settimane. Ma l’export resta bloccato senza un via libera politico da parte di Kiev.”Vediamo chiaramente un picco di interesse per i droni intercettori – dice Ares, portavoce di SkyFall – ed è naturale, considerando che siamo di fatto quelli con la maggiore e migliore esperienza nel contrasto agli Shahed e ad altri bersagli aerei”.”Devo sottolineare che la risposta di SkyFall a queste richieste provenienti dall’estero non cambia – prosegue il portavoce – siamo pronti ad aiutare, più che pronti ad aiutare, ma solo se e nel quadro in cui queste richieste saranno approvate dal nostro Stato e dal nostro presidente, e nella forma che sarà approvata dal nostro Stato e dal nostro presidente”.

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