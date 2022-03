Ucraina, i leader Ue a Parigi: “Promuovere prospettiva europea di Kiev”

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Dopo l’opinione della Commissione europea sulla richiesta di adesione dell’Ucraina all’Ue, “continueremo a rafforzare i nostri legami col Paese e ad approfondire la nostra partnership per sostenere la prospettiva europea dell’Ucraina senza ritardi”. È quanto dichiarato dai 27 capi di Stato e di governo riunitisi a Versailles per una riunione informale d’urgenza del Consiglio europeo.

“L’Ucraina appartiene alla famiglia europea”, hanno dichiarato i leader. Durante la riunione i politici europei sono stati i destinatari di un appello per la difesa delle centrali nucleari ucraine attraverso l’assistenza dell’Agenzia internazionale per l’Energia atomica (Iaea) e di una richiesta per una rapida messa a disposizione dei fondi per supportare i rifugiati e gli Stati europei che li ospiteranno. Resta ferma inoltre, la condanna alla Russia: il presidente Vladimir Putin ha violato il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, minando in questo modo la sicurezza e la stabilità europea e mondiale, hanno affermato i leader europei. L’appello è che la Russia ritiri tutte le sue truppe dal territorio ucraino e metta fine alla guerra e alla morte dei civili.

