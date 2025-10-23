giovedì, 23 Ottobre , 25

Sanzioni alla Russia, Stati Uniti e Ue si muovono insieme: cosa può cambiare

(Adnkronos) - Le sanzioni alla Russia restano uno...

Rapid Vienna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Nuova sfida europea per la Fiorentina....

Francesca Barra derubata in treno: “Turbata dalla disumanità”

(Adnkronos) - Francesca Barra è stata derubata in...

Assalto pullman Pistoia, è allarme per ultras nel basket: in un anno +30% incidenti

(Adnkronos) - L'assalto al pullman dei tifosi del...
ucraina,-il-belgio-avverte-sui-beni-russi-congelati:-e-rischioso
Ucraina, il Belgio avverte sui beni russi congelati: è rischioso

Ucraina, il Belgio avverte sui beni russi congelati: è rischioso

Video NewsUcraina, il Belgio avverte sui beni russi congelati: è rischioso
Redazione-web
Di Redazione-web

Il primo ministro Bart De Wever: da affrontare insieme o niente

Bruxelles, 23 ott. (askanews) – Il primo ministro belga Bart De Wever, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles, ha avvertito che potrebbe opporsi ai piani per un nuovo prestito da 140 miliardi di euro per l’Ucraina utilizzando beni russi congelati.De Wever ha espresso la propria preoccupazione per le conseguenze del Belgio qualora venisse presa una decisione europea in questo senso: “I rischi sono enormi. Dobbiamo affrontarli tutti insieme, altrimenti non inizieremo nemmeno”, ha dichiarato, chiedendo “garanzie da parte di tutti gli Stati membri per il rimborso alla Russia quando necessario”.De Wever ha chiesto che anche gli altri Paesi “devono muoversi con il Belgio, sennò il Belgio sarà l’unico bersaglio delle controsanzioni russe”.”Abbiamo scritto le nostre condizioni in modo chiaro. O accettano quel testo, o farò tutto il possibile, politicamente e giuridicamente, a livello europeo e nazionale, per bloccare questa decisione”, ha sostenuto il primo ministro belga.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.