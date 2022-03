Ucraina, il governatore di Kharkiv: “Colpito l’ospedale, almeno 4 morti”. Dagli Usa arriva gas per l’Ue

Di Alessio Pisanò e Brando Ricci

ROMA-BRUXELLES – Almeno quattro persone sarebbero state uccise dalle forze armate russe in un attacco a un ospedale di Kharkiv, città del nord-est dell’Ucraina teatro da settimane di intensi combattimenti. A denunciarlo tramite il suo canale Telegram è stato il governatore della regione di cui la città è capoluogo, Oleg Sinegubov. Stando a quanto riferito da Sinegubov, l’aggressione sarebbe avvenuta in un poliambulatorio nel distretto cittadino Osnovyansky mentre “venivano distribuiti aiuti umanitari”. Oltre ai quattro decessi si registrerebbero anche tre feriti.

L’attacco denunciato dal governatore, che non è stato ancora confermato dalle forze russe o verificato in modo indipendente, segue di un giorno un’altra denuncia fatta ieri da Sinegubov. Il governatore ha riferito che le forze di Mosca avrebbero fatto fuoco su una fila di persone in attesa di aiuti umanitari nei pressi del checkpoint di Nova Poshta, uccidendone sei e ferendone almeno 17. Il quotidiano Ukrainska Pravda ha anche pubblicato un video che mostrerebbe il momento in cui i cittadini in attesa degli aiuti sono colpiti da una granata. Sinegubov ha sottolineato che questi attacchi costituiscono “crimini di guerra”. Stando all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dalla data di inizio del conflitto in Ucraina, il 24 febbraio, fino al 21 marzo sono stati verificati almeno 64 attacchi a strutture sanitarie, con un bilancio di almeno 15 vittime.

DAGLI USA 15 MILIARDI DI METRI CUBI DI GAS PER L’UE

Gli Stati Uniti e alcuni Paesi partner forniranno almeno 15 miliardi di metri cubi di gas naturale all’Unione Europea entro la fine del 2022 nell’ottica di far diminuire la dipendenza dell’Europa dalle materie prime russe. Ad annunciarlo sono stati oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. L’intesa è stata raggiunta nell’ambito della tre giorni di missione nel continente di Biden, organizzata per discutere dell’offensiva militare lanciata dalla Russia in Ucraina un mese fa. Biden e Von der Leyen hanno anche annunciato la creazione di una task force per l’individuazione di fonti energetiche alternative al gas, di cui la Russia è il primo esportatore al mondo.

NUOVE SANZIONI UE CONTRO RUSSIA E BIELORUSSIA

Il Consiglio europeo ha adottato ulteriori sanzioni verso Russia e Bielorussia colpendo oltre 400 persone ed entità e ha ribadito l’impegno “ad accogliere milioni di profughi dall’Ucraina tramite il meccanismo di protezione temporanea sostenendo tutte le associazioni e tutti i governi europei che stanno mostrando solidarietà con coloro che scappano dalla guerra”. I leader europei hanno anche invitato la Commissione europea a lavorare su ulteriori misure per sviluppare dei piani di contingenza a medio-lungo termine per dotare gli Stati Ue di fondi garantiti per ospitare gli sfollati e coprire tutte le eventuali esigenze.

Sul fronte energetico, l’Ue continuerà a garantire elettricità e gas all’Ucraina, oltre a garantire la sicurezza delle strutture nucleari ucraine tramite il supporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Infine nella riunione di ieri si è giunti a un accordo sullo sviluppo di un fondo fiduciario di solidarietà per l’Ucraina a cui tutti i partner internazionali sono stati chiamati a partecipare.

VON DER LEYEN: “ALLEANZA TRANSATLANTICA PIÙ FORTE CHE MAI”

“L’alleanza transatlantica è più forte che mai; in un mondo che affronta il disordine, la nostra unità sostiene valori e regole fondamentali in cui i nostri cittadini credono e siamo determinati ad opporci alla brutale guerra della Russia”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella conferenza stampa congiunta col presidente Usa Joe Biden, dopo l’annuncio di quest’ultimo della disponibilità degli Stati Uniti di fornire all’Ue 15 miliardi da gas naturale liquefatto. Durante la conferenza stampa anche una forte condanna della guerra in Ucraina. “L’intento di unirsi per fermare il conflitto legano l’Ue e gli Stati Uniti, schierati fianco a fianco contro le azioni del presidente Vladimir Putin”, ha detto von der Leyen.

BIDEN: “CHIARO CON XI SU CONSEGUENZE ALLEANZA CON RUSSIA”

“Ho avuto una conversazione la settimana scorsa col presidente Xi Jinping e ho messo in chiaro le conseguenze che avrebbe la Cina nel caso aiutasse la Russia”. Queste le parole del presidente americano Joe Biden, in conferenza stampa al quartier generale della Nato a Bruxelles, dopo il vertice straordinario con i leader dell’alleanza transatlantica.

“Abbiamo avuto molte discussioni anche in passato su come la Cina fosse interessata a relazioni e cooperazione economica con Usa e Unione europa”, ha proseguito Biden. “Penso che la Cina abbia capito che il suo futuro economico sia molto più legato all’Occidente che alla Russia e sono fiducioso che non verrà coinvolta nel conflitto”, ha aggiunto il presidente americano.

“BATTAGLIONI NATO IN ROMANIA, BULGARIA, SLOVACCHIA”

“Per difendere meglio i nostri territori la Nato ha dispiegato quattro ulteriori battaglioni militari in Romania, Bulgaria e Slovacchia per rinforzare il fronte ad Est. Putin pensava che la Nato fosse divisa ma non è stato così, la Nato non è mai stata unita come durante questi giorni e Putin sta ricevendo esattamente l’opposto di quello che aveva previsto di avere dall’Ucraina”, ha concluso Biden.

