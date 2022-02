Ucraina, il murale di Harry Greb contro la guerra

ROMA – I colori della bandiera ucraina fanno da sfondo alla nuova opera che lo street artist romano Harry Greb ha realizzato e installato sul ponte di via degli Annibaldi. Con il Colosseo a fare da sfondo, Greb ha disegnato il leader russo Putin intento a sporcare il segno della pace con dei missili. Il poster attaccato all’estremità del ponte inaugura una serie di copie attaccate lungo il ponte e intervallate da fogli bianchi che invitano i passanti a lasciare un messaggio. Tra tutti, accanto all’opera apparsa questa notte nel cuore di Roma, ce n’è uno in cui si legge: ‘La guerra è solo per motivi economici, combattuta per interessi di persone forti che non hanno altro che mandare al macello persone deboli. Stop war’.

