Ucraina, il presidente Zelensky ringrazia l’Italia per gli aiuti offerti finora

“Felice che siano presenti rappresentanti di Usa, Uk, Francia e Italia, vi ringrazio tanto”

Ramstein (Germania), 6 set. (askanews) – “Sono felice che siano presenti rappresentanti degli Stati Uniti, del Regno Unito, della Francia e dell’Italia… vi ringrazio tanto”. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha espressamente ringraziato l’Italia, assieme a Stati Uniti, Regno Unito e Francia per l’aiuto che questi Paesi hanno offerto finora a Kiev nella lunga e difficile guerra contro la Russia, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di difesa aerea.Zelensky o ha detto parlando alla riunione del Gruppo di contatto per la Difesa dell’Ucraina, nella base americana di Ramstein, in Germania, alla quale era presente anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto.