Ucraina, il sondaggio e le elezioni: per Zelensky solo 20% di voti

Ucraina, il sondaggio e le elezioni: per Zelensky solo 20% di voti

Ucraina, il sondaggio e le elezioni: per Zelensky solo 20% di voti
Redazione-web
Di Redazione-web


Donald Trump ‘invita’ l’Ucraina a tenere elezioni presidenziali, Volodymyr Zelensky si dice pronto al voto. Intanto, i sondaggi delineano un quadro della corsa alla presidenza del paese. “Penso l’Ucraina debba tenere delle elezioni. Stanno usando la guerra per non tenere le elezioni, ma penso che il popolo ucraino debba avere questa possibilità”, dice Trump accendendo la miccia. “Sono sempre pronto alle elezioni”, replica Zelensky. 

 

Il presidente, a giudicare dai dati, si troverebbe in una competizione equilibrata. Appena il 20,3% degli ucraini voterebbe oggi per Zelensky, come rivela un sondaggio di Info Sapiens: il rilevamento mostra il calo delle preferenze per l’attuale capo dello Stato ucraino, che soltanto un mese fa, prima dello scandalo di corruzione che ha coinvolto funzionari governativi e amici dello stesso presidente, godeva di un consenso pari al 24,3% degli elettori.  

Zelensky resta tuttavia il candidato più popolare. Secondo il sondaggio, condotto tra il 13 e il 28 novembre, l’ex comandante in capo Valerii Zaluzhny, ora ambasciatore dell’Ucraina nel Regno Unito, si classifica al secondo posto con il 19,1%, con un aumento del 3% rispetto al sondaggio di ottobre. Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare ucraina, si è classificato al terzo posto con il 5,1% delle preferenze.  

 

