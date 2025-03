Ucraina, in corso incontro Usa-Russia a Riad. Hacker contro le ferrovie di Kiev

(Adnkronos) – Dopo i colloqui di ieri a Riad tra Ucraina e Usa, al via il nuovo round oggi con il faccia a faccia tra russi e americani all’hotel Ritz Carlton. Obiettivo è definire i dettagli di una possibile tregua nella guerra tra Kiev e Mosca, che dura ormai da tre anni.

Secondo quanto spiega l’agenzia Tass, per la Russia ci saranno oggi il diplomatico e capo della Commissione Affari costituzionali della Camera alta del Parlamento Grigory Karasin e un consigliere del direttore dell’Fsb, Sergey Beseda. La delegazione americana in Arabia Saudita è invece composta da diversi team: presenti oggi l’inviato speciale per l’Ucraina Keith Kellogg e il Consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz.

“La questione dell’iniziativa del Mar Nero e tutti gli aspetti legati alla sua ripresa sono all’ordine del giorno” dei negoziati, ha poi detto il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov. L’iniziativa, sospesa ormai da oltre un anno e mezzo, aveva permesso a Russia e Ucraina di esportare prodotti agricoli, fertilizzanti e cereali da tre porti del Mar Nero.

Per l’Ucraina hanno partecipato ieri il ministro della Difesa Rustem Umerov e il consigliere militare della Presidenza Pavlo Palisa. I colloqui si sono conclusi dopo circa cinque ore, ha spiegato Umerov, che ha parlato di “una discussione produttiva e mirata: abbiamo affrontato punti fondamentali, tra cui quello dell’energia”.

“L’obiettivo del presidente Volodymyr Zelensky è garantire una pace giusta e duratura per il nostro paese e il nostro popolo, e, per estensione, per tutta l’Europa. Stiamo lavorando per rendere questo obiettivo una realtà”, ha scritto Umerov su X dopo l’incontro con lo staff Usa.

La delegazione ucraina a Riad resta intanto nella capitale saudita, ha detto Serhiy Leshchenko, consigliere del capo dell’ufficio del presidente Zelensky, citato da Ukrinform.

“La delegazione ucraina si trova attualmente in Arabia Saudita e non tornerà, per poter avere consultazioni dopo i negoziati americani con lo Stato aggressore”, ha detto il consigliere in un riferimento alla Russia, sottolineando che “questi negoziati continueranno per un po’ di tempo”. Nel sottolineare che le trattative sono a livello “tecnico”, Leshchenko ha precisato ancora: “Solitamente i negoziati non durano un giorno, a volte durano mesi e alcuni, come quello per la soluzione del conflitto in Medio Oriente, durano anni”.

Poi il consigliere ha confermato che l’argomento principali dei colloqui è la sicurezza delle infrastrutture e della navigazione. “Stiamo parlando di un cessate il fuoco reciproco, noi non attaccheremo le loro strutture, comprese quelle fluviali, loro non attaccheranno le nostre: i porti di Kherson, Mykolaiv, i porti della Grande Odessa”, ha detto.

Intanto ieri, mentre erano ancora in corso i colloqui Kiev-Usa, è arrivato il nuovo appello di Zelensky. Bisogna “spingere” Vladimir Putin a fermare la guerra, le parole del presidente ucraino nel consueto discorso della sera: “Non importa di cosa parliamo con i nostri partner, dobbiamo spingere Putin a ordinare veramente di fermare gli attacchi: chi ha portato questa guerra la deve anche portare via”.

Dopo aver ricordato che nelle ultime ore, a Kiev, sono continuati attacchi e morti per mano russa, Zelensky ha sollecitato “più pressione sulla Russia per fermare questo terrore”. “E questo dipende da tutti i nostri partner: gli Stati Uniti, l’Europa e altri nel mondo. Dopo l’ultimo incontro a Gedda, è diventato assolutamente chiaro al mondo intero che la Russia è l’unica che sta trascinando questa guerra, l’unica che l’ha portata qui, e l’unica che ha bisogno che continui”, ha detto ancora il presidente ucraino.

“Dall’11 marzo – ha ricordato -, una proposta per un cessate il fuoco incondizionato è sul tavolo, e questi attacchi avrebbero potuto già cessare. Ma è la Russia che continua tutto questo – ha sottolineato Zelensky -. Ogni notte, ogni singolo giorno, porta a termine gli attacchi più cinici. Senza pressione sulla Russia, quelli a Mosca continueranno a mostrare disprezzo per la vera diplomazia e a distruggere vite”.

Dal canto suo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito la convinzione di poter porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. “Non credo che ci sia nessuno al mondo che fermerà il presidente russo Vladimir Putin a parte me. Credo che sarò in grado di fermare Putin – ha detto Trump al sito Outkick -. Abbiamo avuto discussioni molto ragionevoli e io voglio solo che la gente smetta di venire uccisa”.

“Mi piacerebbe vedere se riusciamo a impedire che i soldati vengano uccisi, anche se non sono soldati americani, perché una cosa del genere potrebbe portare alla terza guerra mondiale”, ha aggiunto il presidente americano, convinto che “la situazione sia in qualche modo sotto controllo, ho un buon rapporto con il presidente Putin e, in realtà, anche con il presidente ucraino Zelensky”.

L’ottimismo di Trump non è tuttavia condiviso in toto da Mosca. Il Cremlino punta a ridimensionare le aspettative per una rapida risoluzione del conflitto, affermando che i colloqui sono appena iniziati e che sono in arrivo “difficili negoziati”. “Siamo solo all’inizio di questo percorso”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, alla tv di stato russa, aggiungendo che i negoziati con gli Stati Uniti in Arabia Saudita di oggi saranno “difficili” e che l’attenzione di Mosca sarà incentrata su una possibile ripresa di un accordo per garantire una navigazione sicura per le navi commerciali nel Mar Nero.

La Russia, parallelamente, non esclude ci siano stati altri contatti tra Putin e Trump oltre alle telefonate del 12 febbraio e del 18 marzo scorsi. “Vi informiamo delle conversazioni che conosciamo, ma non possiamo escludere tutto il resto”, ha detto Peskov.

Mentre sono in corso a Riad i colloqui fra Russia e Stati Uniti, le ferrovie ucraine vengono colpite da un attacco informatico su larga scala. Lo rende noto su Telegram la compagnia di trasporti ferroviari statale Ukrzaliznytsia, aggiungendo che il cyber attacco ha preso di mira i sistemi online della società.

“La ferrovia continua a funzionare nonostante gli attacchi fisici all’infrastruttura e senza fermarla nemmeno con i più vili attacchi informatici!”, afferma Ukrzaliznytsia su Telegram, aggiungendo che il traffico ferroviario è stabile e senza ritardi.

L’attacco segue quello effettuato da un drone russo che, secondo la società, ha colpito mercoledì i sistemi elettrici che alimentano le ferrovie nella regione centrale ucraina di Dnipropetrovsk.

Almeno quattro persone intanto sarebbero state uccise e altre 13 rimaste ferite negli attacchi russi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito i funzionari regionali, secondo cui le difese aeree ucraine hanno intercettato 57 dei 99 droni russi lanciati durante la notte, tra cui droni d’attacco tipo Shahed. Altri 36 droni sarebbero scomparsi dai radar prima di raggiungere i loro obiettivi, probabilmente agendo come esche per sopraffare le difese aeree ucraine.