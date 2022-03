Ucraina, iniziati i colloqui di pace a Istanbul. Erdogan: “Cessate il fuoco”

ROMA – Si sono aperti i colloqui di pace a Istanbul, dove il presidente turco Racep Tayyip Erdogan ha accolto le delegazioni di Ucraina e Russia invocando un “cessate il fuoco immediato” a oltre un mese dallo scoppio delle ostilità. Il capo di Stato ha aggiunto che considera Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky come “cari amici”.

Sebbene si nutrano molte aspettative circa questo appuntamento, che giunge dopo una serie di incontri ospitati in Bielorussia che non hanno portato a progressi concreti, gli analisti concordano nel ritenere che da entrambe le parti non ci siano le condizioni per una tregua generale. A Kiev intanto qualche ora di “respiro” dai combattimenti, come evidenzia France24, dal momento che l’esercito starebbe riuscendo a respingere gli attacchi russi nella vicina città di Irpin.

