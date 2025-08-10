Ucraina, JD Vance: accordo scontenterà sia i russi sia gli ucraini

domenica, 10 Agosto , 25

Roma, 10 ago. (askanews) – “Se prendiamo in considerazione l’attuale linea di contatto tra Russia e Ucraina, cercheremo di trovare un accordo negoziato con cui ucraini e russi possano convivere, con cui possano vivere in relativa pace, dove le uccisioni” reciproche “finiscano. Non renderà nessuno molto felice, e probabilmente sia i russi sia gli ucraini alla fine rimarranno scontenti”. Lo ha affermato, parlando del lavoro dell’amministrazione Usa per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina, il vicepresidnete Usa J.D. Vance in uno stralcio della sua intervista a Fox News pubblicato su X.

