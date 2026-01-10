Ucraina, Kiev colpita da blackout dopo i bombardamenti russi

Roma, 10 gen. (askanews) – All’indomani dei massicci bombardamenti russi su Kiev, che hanno provocato la morte di almeno quattro persone, molti abitanti della capitale dell’Ucraina sono rimasti senza elettricità e quindi senza riscaldamento, mentre imperversa in città un freddo glaciale.

Poco prima delle 11, l’amministrazione militare della città di Kiev ha indicato un’interruzione d’emergenza dell’elettricità, su richiesta del gestore energetico nazionale Ukrenergo. “I sistemi di approvvigionamento idrico, di riscaldamento e di trasporto elettrico sono stati fermati”, ha spiegato, aggiungendo che erano in corso lavori di riparazione. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha precisato che,a oggi, “il riscaldamento è stato ripristinato nella metà degli edifici che ne erano rimasti privi dopo i bombardamenti”.

Successivamente, intorno alle 11.30, Ukrenergo e il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Tymur Tkachenko, hanno annunciato che i problemi sulla rete erano stati risolti e che la fornitura era stata ripristinata. “I consumatori di Kiev, delle regioni di Kiev, di Zytomyr e di Poltava tornano progressivamente alle interruzioni programmate e abituali dell’elettricità a fasce orarie. Nella riva sinistra di Kiev e in alcuni quartieri della città, le interruzioni d’emergenza continueranno a essere applicate”, hanno aggiunto.