Ucraina, Kiev nel mirino: droni russi contro la capitale

(Adnkronos) – La capitale ucraina nel mirino dei droni russi. “Decimo attacco aereo contro Kiev in questo mese di settembre”, denuncia l’amministrazione militare della città, confermando che – riportano i media locali – sono stati intercettati e distrutti “circa” 15 droni in avvicinamento a Kiev.

“Come in quasi tutti gli attacchi di questo mese, l’esercito russo ha usato nuovamente droni d’attacco – accusa il capo dell’amministrazione, Serhiy Popko – Sono stati lanciati da sud e nordest in direzione di Kiev in diverse ondate”. Nella zona di Obolon un edificio è stato danneggiato da pezzi di droni abbattuti. Non ci sono notizie di feriti.

Le forze russe hanno anche lanciato un attacco con droni Shahed contro una struttura sanitaria nella città ucraina di Sumy. Lo denunciano le autorità locali. E’ di almeno sei morti il bilancio delle vittime, ha confermato il ministro dell’Interno, Ihor Klymenko. “Sono stati distrutti vari piani dell’ospedale”, ha affermato, accusando le forze russe di aver nuovamente colpito la struttura mentre era in corso il trasferimento dei pazienti.

“Al momento sappiamo di sei morti, compreso un poliziotto – ha detto – Un altro agente è rimasto ferito. Per il secondo giorno consecutivo la Polizia ucraina perde personale”. Secondo le autorità di Sumy, i russi hanno usato droni. “Ci sono stati ripetuti attacchi”, hanno detto.