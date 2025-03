Ucraina, Kiev pronta al cessate il fuoco. Ora la “speranza” è che Mosca accetti

ROMA – L’Ucraina ha acconsentito a una proposta di cessate il fuoco per una durata di 30 giorni che prevede in parallelo l’avvio di negoziati di pace con la Russia: lo ha annunciato il segretario di Stato americano Marco Rubio, a Gedda, in Arabia Saudita.

La comunicazione è stata resa al termine di colloqui tra delegazioni degli Stati Uniti e dell’Ucraina.Rubio ha sottolineato che la proposta di cessate il fuoco e di parallelo avvio delle trattative è stata avanzata da Washington.

Secondo il segretario di Stato, ora “l’offerta sarà presentata ai russi” e la “speranza” è che Mosca accetti. “La palla è nel loro campo” ha aggiunto Rubio.

A Gedda in un punto stampa con i giornalisti è intervenuto anche il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Mike Waltz. Il responsabile ha detto che presto si confronterà con la sua controparte russa, mentre Rubio avrà un incontro in Canada con gli altri ministri degli Esteri dei Paesi del G7.

